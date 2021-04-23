События

09:49 23.04.2021

Россия начала возвращать войска с учений в Крыму

2 мин читать
Россия начала возвращать войска с учений в Крыму

Российские военные, принимавшие участие в учениях в Крыму, начали возвращаться на базы, сообщили в Минобороны РФ.

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, уже произошла загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота.

"Морским пехотинцам предстоит совершить переброску в пункты постоянной дислокации комбинированным способом - морским транспортом, железнодорожным транспортом и совершением маршей", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что соединения ВДВ также приступили к переброске из Крыма - они доберутся в пункты базирования самолетами военно-транспортной авиации и железнодорожным транспортом.

После учений Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожный транспорт погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Шойгу сказал, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в местах постоянной дислокации. По его словам, это касается личного состава 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий ВДВ.

Ранее сообщалось, что в Черное море пришли большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов РФ, артиллерийские и десантные катера Каспийской флотилии. Черноморский флот сообщал о перебазировании в Крым 50 боевых самолетов.

США и европейские страны ранее выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

 

Теги: #крым #рф #учения #возвращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:33 22.04.2021
Окончание войны зависит от России и только с ней надо вести переговоры – Корниенко

Окончание войны зависит от России и только с ней надо вести переговоры – Корниенко

20:05 22.04.2021
Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце августа, заявляют в Крыму

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце августа, заявляют в Крыму

18:42 22.04.2021
Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

18:18 22.04.2021
В Херсонской области СБУ разоблачила группировку, деятельность которой координировали "воры в законе" из РФ

В Херсонской области СБУ разоблачила группировку, деятельность которой координировали "воры в законе" из РФ

15:37 22.04.2021
Объявлен первый тендер для украинских телерадиовещателей на территорию Крыма – Резников

Объявлен первый тендер для украинских телерадиовещателей на территорию Крыма – Резников

15:27 22.04.2021
Порошенко: раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины - это фактор опасности, который требует реакции властей

Порошенко: раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины - это фактор опасности, который требует реакции властей

15:12 22.04.2021
Апелляционный суд Амстердама рассматривает иск Украины по делу о "скифском золоте"

Апелляционный суд Амстердама рассматривает иск Украины по делу о "скифском золоте"

14:39 22.04.2021
Проверка в ЮВО и ЗВО завершается, с 23 апреля войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации – Шойгу

Проверка в ЮВО и ЗВО завершается, с 23 апреля войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации – Шойгу

12:53 22.04.2021
Резников: Россия легко воду в Крым не получит, даже силовым способом

Резников: Россия легко воду в Крым не получит, даже силовым способом

12:44 22.04.2021
Песков: "красная линия" в российско-украинских отношениях проходит "на рубеже наших национальных интересов"

Песков: "красная линия" в российско-украинских отношениях проходит "на рубеже наших национальных интересов"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину прибыла вторая партия вакцин от COVID-19 через механизм COVAX

В Украине за сутки зафиксировано 14 277 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 18 964 человека – Степанов

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

Чехия заявила, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника посольства России

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия и его коллеги встретятся с пострадавшими от пожаров в Луганской области

В МВД призывают Раду увеличить уголовную ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности

Ляшко: 84 компании записались на вакцинацию от COVID-19

Вакцинация AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов 28 апреля – Ляшко

В Украину прибыла вторая партия вакцин от COVID-19 через механизм COVAX

Число заражений COVID-19 в мире превысило 144,7 млн

В Украине за сутки зафиксировано 14 277 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 18 964 человека – Степанов

Вашингтон оставляет за собой право введения новых санкций против РФ - Белый дом

США продолжают наблюдение за ситуацией на границе Украины и России

У Киева есть все юридические предпосылки для закупки вакцины от коронавируса напрямую у производителя - замглавы КГГА Старостенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА