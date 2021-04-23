Число заражений COVID-19 в мире превысило 144,7 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро пятницы составило 144 млн 741тыс. 808, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 71 тыс. 834 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 млн 928 тыс. 507 инфицированных COVID-19, зафиксирован 570 тыс. 321 летальный исход.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 16 млн 263 тыс. 695, число скончавшихся - 186 тыс. 920, поправились более 13,6 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 167 тыс. 973 заболевших, из них умерли 383 тыс. 502 человека, вылечились более 12,5 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 395,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 757 человек, Индии - 134, Бразилии - 1 тыс. 795.