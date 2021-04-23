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08:18 23.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 14 277 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 18 964 человека – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировано 14 277 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 18 964 человека – Степанов

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 14 277 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 18 964 человека, умерло 434 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"14 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 апреля 2021 года. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 728 человек; летальных случаев - 434; выздоровело – 18 964 человека", – написал Степанов на своей странице в Facebook в пятницу утром.

Днем ранее, 22 апреля сообщалось о 16 235 новых случаях инфицирования, 21 апреля было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля - 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля сообщалось о 6 506 новых случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 004 630 человек, 41 700 пациентов скончалось, 1 552 267 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), г.Киев (1. 269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

За сутки 22 апреля 2021 года в Украине привито 16 169 человек, 508 046 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

 

Теги: #статистика #коронавирус
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