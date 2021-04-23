Вашингтон оставляет за собой право введения новых санкций против РФ - Белый дом

США сохраняют за собой право введения новых санкций против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы сохраняем за собой право введения дополнительных санкций (в отношении России) в будущем. Указ президента позволяет нам сделать это", - сказала Псаки журналистам в четверг.

Представитель Белого дома также призвала предоставить осужденному российскому оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.

Кроме того, Кремль рекомендовал послу США Джону Салливану направиться в американскую столицу для консультаций. Таким образом, российская сторона предложила Салливану последовать примеру его российского коллеги - посла РФ в США Анатолия Антонова, который в марте был приглашен в Москву для консультаций.