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07:11 23.04.2021

США продолжают наблюдение за ситуацией на границе Украины и России

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США продолжают наблюдение за ситуацией на границе Украины и России

В Вашингтоне осведомлены о заявлениях РФ об окончании учений на юге страны, но США будут ждать конкретных действий Москвы и будут следить за ситуацией на месте событий, заявил в четверг представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы слышали эти заявления, но смотреть мы будем на действия. США продолжат следить за ситуацией, и мы будем делать это внимательно, мы будем вести тесную координацию с украинскими властями так же, как с союзниками и партнерами", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что Вашингтон в ходе контактов с Москвой указал на необходимость прекратить эскалацию напряженности на границах с Украиной, остановить усиление военного присутствия в Крыму и не блокировать передвижения судов в части акватории Черного моря.

Он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине для обороны от России, в том числе путем поставок "оборонительных летательных вооружений", однако не стал раскрывать конкретных деталей возможных будущих поставок.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации, войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

"До первого мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации", - приказал Шойгу в четверг на совещании в Крыму.

Теги: #сша #россия #украина #войска
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