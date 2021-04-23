У Киева есть все юридические предпосылки для закупки вакцины от коронавируса напрямую у производителя - замглавы КГГА Старостенко

У Киева есть все юридические предпосылки для закупки вакцины от коронавируса напрямую у производителя, и столица продолжает работать над этим, заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

"Сейчас город продолжает переговоры с несколькими производителями вакцин в условиях огромного дефицита препаратов для прививки в мире. Однако сегодня производители в первую очередь обеспечивают вакциной страны, которые ранее законтрактовали их поставку на уровне государств. Виталий Кличко для ведения переговоров использует все возможные личные связи", - отметила Старостенко.

Она напомнила, что Киевсовет стала первым городским советом в Украине, предусмотревший возможность закупки вакцины в Городской целевой программе "Здоровье киевлян на 2020-2022 годы" 11 февраля, выделив 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице.

"У города есть все юридические предпосылки для закупки вакцины от коронавируса направления у производителя, и столица продолжает работать над этим", - подытожила Старостенко.