События

05:02 23.04.2021

Бывший главный лесничий Гутянского лесхоза растратил более 550 тыс. грн на необоснованные премии своему шефу – прокуратура

1 мин читать
Бывший главный лесничий Гутянского лесхоза растратил более 550 тыс. грн на необоснованные премии своему шефу – прокуратура

Бывшему главному лесничему-заместителю директора ГП "Гутянское лесное хозяйство" (Харьковская обл) объявлено о подозрении в растрате имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, по данным досудебного следствия, подозреваемый в 2018-2019 гг. необоснованно ежемесячно выписывал премии своему тогдашнему руководителю - директору ГП "Гутянское лесное хозяйство".

"Злоупотребляя служебным положением, он растратил в пользу своего руководителя - бывшего директора ГП "Гутянское лесное хозяйство" государственные средства в сумме более 550тыс.грн", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, вопреки требованиям законодательства подозреваемый не согласовывал премирование с Харьковским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение - сотрудники Управления СБ Украины в Харьковской области. Процессуальное руководство - Харьковская облпрокуратура.

Теги: #прокуратура #украина #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:01 23.04.2021
Заместитель главы Офиса президента и помощник президента Азербайджана обсудили противодействие пандемии COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины

Заместитель главы Офиса президента и помощник президента Азербайджана обсудили противодействие пандемии COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины

00:05 23.04.2021
"Слуга народа" планирует организацию внеочередной сессии для голосования за министра энергетики

"Слуга народа" планирует организацию внеочередной сессии для голосования за министра энергетики

23:10 22.04.2021
Правоохранители занимаются расследованием возможных злоупотреблений в рамках "Большого строительства" – Венедиктова

Правоохранители занимаются расследованием возможных злоупотреблений в рамках "Большого строительства" – Венедиктова

22:45 22.04.2021
Венедиктова: мне как генпрокурору не известно, где находится похищенный в Кишиневе судья Чаус

Венедиктова: мне как генпрокурору не известно, где находится похищенный в Кишиневе судья Чаус

22:39 22.04.2021
Встреча фракции "Слуга народа" с кандидатом в министры энергетики Галущенко прошла конструктивно – источник

Встреча фракции "Слуга народа" с кандидатом в министры энергетики Галущенко прошла конструктивно – источник

22:33 22.04.2021
Окончание войны зависит от России и только с ней надо вести переговоры – Корниенко

Окончание войны зависит от России и только с ней надо вести переговоры – Корниенко

22:26 22.04.2021
СММ ОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе – посол Чевик

СММ ОБСЕ фиксирует усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе – посол Чевик

22:20 22.04.2021
Вирастюк официально признан победителем на довыборах в 87 избирательном округе – ЦИК

Вирастюк официально признан победителем на довыборах в 87 избирательном округе – ЦИК

20:51 22.04.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Канады дестабилизирующие действия России

Кулеба обсудил с главой МИД Канады дестабилизирующие действия России

20:23 22.04.2021
Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

Бизнес призвал украинских политиков ускорить переговоры с ЕС по CBAM

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

Чехия заявила, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника посольства России

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский подает в суд на НАБУ

Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Режим ЧС объявят в четырех японских префектурах

Климатический кризис - "экзистенциальная" угроза национальной безопасности США, заявляют в Пентагоне

Сенаторы поставили под вопрос безопасность автомобилей Tesla – СМИ

Марсоход Perseverance сумел получить кислород из атмосферы Марса – NASA

Палата представителей США высказалась за изменение статуса Вашингтона с округа на отдельный штат

Франция, вероятно, миновала пик третьей волны COVID-19 - премьер

Минские власти отказали оппозиции в проведении "Чернобыльского шляха"

Двух детей сбила водитель на пешеходном переходе в Днепропетровской области, пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

Суд в Нидерландах вынесет решение по делу о "скифском золоте" в конце августа, заявляют в Крыму

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА