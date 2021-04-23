Бывший главный лесничий Гутянского лесхоза растратил более 550 тыс. грн на необоснованные премии своему шефу – прокуратура

Бывшему главному лесничему-заместителю директора ГП "Гутянское лесное хозяйство" (Харьковская обл) объявлено о подозрении в растрате имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, по данным досудебного следствия, подозреваемый в 2018-2019 гг. необоснованно ежемесячно выписывал премии своему тогдашнему руководителю - директору ГП "Гутянское лесное хозяйство".

"Злоупотребляя служебным положением, он растратил в пользу своего руководителя - бывшего директора ГП "Гутянское лесное хозяйство" государственные средства в сумме более 550тыс.грн", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, вопреки требованиям законодательства подозреваемый не согласовывал премирование с Харьковским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение - сотрудники Управления СБ Украины в Харьковской области. Процессуальное руководство - Харьковская облпрокуратура.