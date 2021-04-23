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04:01 23.04.2021

Заместитель главы Офиса президента и помощник президента Азербайджана обсудили противодействие пандемии COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины

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Заместитель главы Офиса президента и помощник президента Азербайджана обсудили противодействие пандемии COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмат Гаджиев обсудили противодействие пандемии COVID-19 и ситуацию с безопасностью на востоке Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Игорь Жовква рассказал о ситуации с безопасностью на востоке нашей страны, а также об усилиях Украины для обеспечения мира. Во время беседы речь шла и о ситуации на территории временно оккупированного Крыма. Заместитель руководителя Офиса президента поблагодарил Азербайджан за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в Офисе президента.

Со своей стороны Хикмат Гаджиев поблагодарил за твердую позицию Украины в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

"Также Игорь Жовква и Хикмат Гаджиев скоординировали действия относительно дальнейших мероприятий двустороннего диалога высокого уровня в текущем году", - подытожили в Офисе президента.

 

Теги: #офис_президента #украина #разговор
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