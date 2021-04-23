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03:02 23.04.2021

Климатический кризис - "экзистенциальная" угроза национальной безопасности США, заявляют в Пентагоне

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Климатический кризис - "экзистенциальная" угроза национальной безопасности США, заявляют в Пентагоне

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин назвал изменение климата "экзистенциальной" угрозой национальной безопасности США.

"Сегодня ни одна страна не может обрести прочную безопасность без решения проблемы климатического кризиса. Мы сталкиваемся со всевозможными угрозами в нашей работе, но лишь немногие из них действительно заслуживают того, чтобы называться экзистенциальными. Таким является климатический кризис", - заявил Остин во время международного климатического саммита, организованного Белым домом.

"Климатический кризис - это глубоко дестабилизирующая сила для нашего мира. По мере таяния Арктики усиливается конкуренция за ресурсы и влияние в регионе. Ближе к экватору повышение температуры, частые и интенсивные экстремальные погодные явления в Африке и Центральной Америке угрожают миллионам людей засухой, голодом и переселением", - добавил он.

По его словам, за последние несколько лет Пентагон сталкивался с последствиями изменения климата для военных объектов.

Среди них был ураган "Майкл" 2018 года, который "нанес миллиарды долларов ущерба военно-воздушной базе Тиндалл во Флориде", и сильное наводнение реки Миссури в 2019 году, повредившее военно-воздушную базу Оффатт (штат Небраска).

"Лесные пожары в Калифорнии угрожают другим военным объектам, вынуждая их к повторной эвакуации. Тайфуны на Гуаме чаще всего случались с июня по декабрь, но в феврале 2019 года тайфун Вутип вынудил нас приостановить учения с нашими австралийскими и японскими союзниками", - добавил Остин.

Джо Байден в начале своего президентства провозгласил новую политику, направленную на то, чтобы установить "климатические соображения как важнейший элемент внешней политики и национальной безопасности США".

В рамках этого Пентагон в январе объявил, что теперь он будет учитывать изменение климата при планировании военных учений и включит этот вопрос в свою будущую Стратегию национальной обороны.

Министерство обороны США в марте также объявило о создании рабочей группы по реагированию на указы Байдена, направленные на решение климатического кризиса.

Теги: #климат #сша #пентагон #угроза
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