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01:08 23.04.2021

Сенаторы поставили под вопрос безопасность автомобилей Tesla – СМИ

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Сенаторы поставили под вопрос безопасность автомобилей Tesla – СМИ

Два американских сенатора призвали Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) разработать рекомендации для автопроизводителей с целью улучшения качества систем помощи водителю после недавнего ДТП с электромобилем Tesla, пишет The Wall Street Journal.

"Мы опасаемся, что вопросы безопасности, касающиеся этих автомобилей, становятся типичными, - говорится в обращении, направленном NHTSA сенаторами-демократами Ричардом Блюменталем и Эдом Марки. - Это вызывает серьезную тревогу и заслуживает вашего внимания".

В понедельник NHTSA начало расследование смертельного ДТП, произошедшего в минувшие выходные. В общей сложности регулятор проверял более двух десятков аварий с участием автомобилей Tesla, основная часть которых связана с использованием системы помощи водителю.

Как сообщалось, автомобиль Tesla Model S 2019 года выпуска в прошедшие выходные врезался в дерево в Спринге, штат Техас. Два человека, находившиеся в машине, погибли. По данным полиции, электромобиль был в режиме автопилота.

Глава Tesla Inc. (SPB: TSLA) Илон Маск заявил, однако, что разбившийся электромобиль не находился в режиме автопилота.

В Tesla неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию. "Автопилот и функция полного самоуправления должны использоваться при постоянном внимании водителя, который держит руки на руле и готов в любой момент принять управление", - говорится на сайте компании.

Акции Tesla теряют в цене 1,2% на торгах в четверг.

Теги: #сша #тесла #сенат #вопросы
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