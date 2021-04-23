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00:05 23.04.2021

"Слуга народа" планирует организацию внеочередной сессии для голосования за министра энергетики

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"Слуга народа" планирует организацию внеочередной сессии для голосования за министра энергетики

Фракция "Слуга народа" планирует сбор подписей за проведение внеочередной сессии парламента для рассмотрения вопроса назначения министра энергетики, на должность которого претендует вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко.

"Депутаты заслушали доклад кандидата на должность министра энергетики Германа Галущенка. Планируется сбор подписных листов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где он выступит перед народными избранниками, а вопрос его назначения вынесут на голосование в зал", –  сообщила фракция по результатам заседания в четверг поздно вечером на своем сайте.

Также сообщается о принятии решения провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции из-за его поездки в республику Беларусь и встречи с ее президентом Александром Лукашенко, на которую он не был уполномочен.

Также участники заседания пришли к выводу о необходимости уплаты депутатом Николаем Тищенко максимального штрафа за нарушение карантинных ограничений при праздновании дня рождения его жены, но окончательное решение по этому вопросу должен принять политсовет партии, отмечается в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на собеседника агентства "Интерфакс-Украина", фракция "Слуга народа" провела конструктивную встречу с вице-президентом НАЭК "Энергоатом" Германом Галущенко, рассматриваемым в качестве кандидата на пост министра энергетики.

По его словам, есть все предпосылки говорить, что фракция поддержит кандидатуру Галущенко, а следующими этапами станет рассмотрение его кандидатуры на заседании энергокомитета Рады, а затем на внеочередной сессии парламента.

Теги: #єнергетика #украина #кадры
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