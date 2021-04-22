Правоохранители занимаются расследованием возможных злоупотреблений в рамках "Большого строительства" – Венедиктова

Правоохранительные органы занимаются расследованием фактов возможных злоупотреблений в рамках программы "Большое строительство", заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", отвечая на вопрос о том, занимается ли прокуратура вместе с другими соответствующими органами расследованием злоупотреблений в рамках программы "Большое строительство", генпрокурор сказала: "Занимается. Разные органы занимаются".

При этом Венедиктова не стала уточнять, по каким направлениям идет работа. "Чем я, наверное, отличаюсь от генпрокуроров, которые были раньше: я не люблю приходить и показывать "рыбу", я не рыбак, потому не рассказываю, какую "рыбу" мы ловим. Я это буду доказывать делами", - добавила генпрокурор.