Встреча фракции "Слуга народа" с кандидатом в министры энергетики Галущенко прошла конструктивно – источник

Фракция "Слуга народа" провела конструктивную встречу с вице-президентом НАЭК "Энергоатом" Германом Галущенко, рассматриваемым в качестве кандидата на пост министра энергетики, сообщил присутствовавший на ней собеседник агентства "Интерфакс-Украина".

"Разговор представителей фракции с Германом (Галущенко – ИФ) продолжался около часа. Было приблизительно 20 вопросов, касающихся всех сфер топливно-энергетического комплекса. Депутаты серьезно подготовились. В целом все прошло конструктивно. Как мне показалось, негатива не было", – отметил собеседник агентства.

По его словам, есть все предпосылки говорить, что фракция поддержит кандидатуру Галущенко.

"Следующий этап – рассмотрение на заседании энергокомитета, возглавляемого Андреем Герусом. Там предстоит обсудить конкретные цели и стратегическое видение развития энергетики", – сказал собеседник агентства, добавив, что пока не известно, когда может состоятся его заседание.

При этом он отметил, что скорее всего рассмотрение кандидатуры на пост министра может состоятся на внеочередной сессии парламента.

Относительно встречи с фракцией, то собеседник агентства отметил, что одними из ключевых вопросов были тарифы на энергоресурсы, а также решение вопроса долгов перед ВИЭ-генерацией и других задолженностей между участниками энергорынков.

По его словам, Галущенко высказался "за более дифференцированный подход к тарифам в соответствии с объемами потребления, а также за поиск сбалансированного решения с учетом интересов всех участников энергорынков и с задействованием внутренних ресурсов энергосистемы для разрешения проблем".

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" 20 апреля сообщила, что на заседании в четверг, запланированном на 19.00, обсудит кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.