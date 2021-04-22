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22:33 22.04.2021

Окончание войны зависит от России и только с ней надо вести переговоры – Корниенко

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Окончание войны зависит от России и только с ней надо вести переговоры – Корниенко

Окончание войны на востоке Украины зависит от России и именно с ней надо вести переговоры, а не с представителями ОРДЛО, заявляет первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

“Для Украины, Европы и для всего мира очевидно, что окончание войны зависит от желания российской стороны, а не от тех, кто засел в Донецке и Луганске. И именно с Россией нужны переговоры”, - сказал Корниенко в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” в четверг вечером.

По его словам, “эта война может закончиться только через договоренности и найти переговорную площадку для них является сейчас важнейшим вопросом в отношениях между Украиной и Россией”.

Корниенко подчеркнул, что вопрос веры или языка в Украине, о которых упомянул Путин, обсудить можно очень быстро.

“В нашей стране реально обеспечена свобода вероисповедания и все, кто этого хочет, говорят на русском языке. В этом можно убедиться, посетив Киево-Печерскую лавру или в Святогорскую лавру. А вот вопрос мира - это единственный крупный предмет для переговоров с Россией. И они должны состояться”, - отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что обычно переговоры об условиях мира ведутся на нейтральной территории или на территории, охваченной войной.

“Есть Нормандский формат, который пока пробуксовывает, уже предложен украинский Донбасс, как место для встречи, но это могут быть и другие площадки, форматы, места. Если хочешь мира, ищешь варианты, как это сделать”, - резюмировал Корниенко.

Первый замглавы фракции считает, что у Украины  остается задача активизировать переговоры, выбрать формат, место, чтобы содержательно поговорить на уровне лидеров.

Корниенко обратил внимание на то, что оппоненты “Слуги народа” прогнозировали, что на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на украинском Донбассе Путин даже не ответит.

“Но, как видим, есть прямой ответ российского лидера”, - сказал Корниенко.

Как сообщалось, Путин высказал готовность обсуждать с президентом Украины двусторонние отношения в Москве, а для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с самопровозглашенными главами ОРДЛО.

 

Теги: #рф #переговоры #украина #донбасс
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