Вирастюк официально признан победителем на довыборах в 87 избирательном округе – ЦИК

Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе, сообщает управление коммуникации секретариата ЦИК.

"На основании уточненного протокола и с учетом решений судов, вступивших в законную силу, Комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 28 марта 2021 в одномандатном избирательном округе № 87. Так по данным протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО № 87 с пометкой "Уточненный" народным депутатом Украины избран Василий Вирастюк. За него проголосовало 15 536 избирателей, что составляет 30,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении управления коммуникации секретариата ЦИК в четверг вечером.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

16 апреля ЦИК приняла для обработки протокол окружной избирательной комиссии №87 с пометкой "Уточненный". Глава комиссии Олег Диденко рассказал о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.