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21:35 22.04.2021

Палата представителей США высказалась за изменение статуса Вашингтона с округа на отдельный штат

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Палата представителей США высказалась за изменение статуса Вашингтона с округа на отдельный штат

Палата представителей Конгресса США поддержала проект изменения статуса столицы страны Вашингтона с федерального округа на отдельный штат, сообщают в четверг американские СМИ.

"За" высказались 216 конгрессменов, "против" - 208, при этом ни один республиканец не поддержал проект.

Это второе голосование в Конгрессе. В первый раз оно состоялось в Конгрессе в 2020 году, однако тогда эту идею не подержали в Сенате.

Теги: #сша #вашингтон #голосование #статус
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