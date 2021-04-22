Палата представителей США высказалась за изменение статуса Вашингтона с округа на отдельный штат

Палата представителей Конгресса США поддержала проект изменения статуса столицы страны Вашингтона с федерального округа на отдельный штат, сообщают в четверг американские СМИ.

"За" высказались 216 конгрессменов, "против" - 208, при этом ни один республиканец не поддержал проект.

Это второе голосование в Конгрессе. В первый раз оно состоялось в Конгрессе в 2020 году, однако тогда эту идею не подержали в Сенате.