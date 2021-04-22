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20:51 22.04.2021

Кулеба обсудил с главой МИД Канады дестабилизирующие действия России

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Кулеба обсудил с главой МИД Канады дестабилизирующие действия России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Марком Гарно, в ходе которого стороны уделили особое внимание эскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины, сообщает пресс-служба украинского МИД в четверг.

"Глава МИД Украины рассказал канадскому коллеге об актуальной ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта, отметил противоправные действия РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Марк Гарно отметил, что "Канада с большим беспокойством относится к усиленному военному присутствию РФ на границе с Украиной и угрозам, которые нынешние дестабилизирующие действия Москвы представляют для безопасности нашего государства и Европы в целом".

"Глава канадской дипломатии отметил взвешенную позицию Украины в сложившейся ситуации, подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений", - отмечают дипломаты.

Они подчеркивают, что собеседники также обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках украинско-канадской рабочей группы по мобильности для укрепления диалога в миграционной и визовой сферах.

"Дмитрий Кулеба и Марк Гарно также скоординировали действия в контексте подготовки к следующему этапу переговоров с Ираном относительно привлечения к ответственности виновных за сбивание самолета PS752 и установления справедливости для жертв трагедии и их родственников", - резюмируют в МИД.

Теги: #канада #украина #эскалация #мид
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