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20:34 22.04.2021

Минские власти отказали оппозиции в проведении "Чернобыльского шляха"

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Минские власти отказали оппозиции в проведении "Чернобыльского шляха"

Мингорисполком прислал официальный ответ организаторам ежегодной акции белорусской оппозиции "Чернобыльский шлях", в проведении мероприятия отказано.

"Мингорисполком запретил проведение "Чернобыльского шляха 2021", - написал в Facebook глава партии "Зелёные" Дмитрий Кучук в четверг.

Кучук разместил официальный ответ властей, в котором указаны причины такого решения. Среди них - несоответствие места сбора участников акции и маршрута акции требованиям закона о массовых мероприятиях. Также в письме сказано, что организаторы не смогли предоставить копии заключенных договоров с милицией, скорой и коммунальщиками.

"Кроме того, в целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, исполнения действующих рекомендаций министерства здравоохранения... считаем нежелательным проведение массовых мероприятий на территории столицы", - сказано также в ответе исполкома.

Заявку на проведение акции в этом году подавали сам Кучук, глава партии БНФ Григорий Костусев (был задержан КГБ 13 апреля, проходит по делу о госперевороте) и представитель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Людмила Волкова.

"Чернобыльский шлях" - ежегодная акция белорусской оппозиции, приуроченная к дате аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее многочисленный, в последние годы "Чернобыльский шлях" не отличался количеством участников, порой оппозиции удавалось собрать не более 500 человек. Самые массовые акции к годовщине аварии на ЧАЭС были в середине 90-х, тогда "Чернобыльский шлях" собирал до 30 тыс. человек.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Беларуси, на которой находилось 3678 населенных пунктов. Республика была объявлена зоной экологического бедствия. Наиболее пострадавшими территориями оказались Гомельская, Брестская и Могилевская области.

Теги: #беларуссия #оппозиция #акция #отказ
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