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19:58 22.04.2021

Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

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Россия продолжает поставлять запрещенное вооружение в ОРДЛО – украинская сторона в СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ № 91/2021 от 21 апреля, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"С помощью БПЛА Миссия ОБСЕ зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" калибра 122 мм неподалеку Дебальцево: 6 из них вблизи населенного пункта Каютино в ОРДО и еще 6 в Чернухино - ОРЛО. Важно отметить, что вблизи этих населенных пунктов впервые зафиксировано запрещенное минскими договоренностями вооружение. Одновременное перемещение оккупантами указанных артиллерийских систем на опасное к линии разграничения расстояние, составляющее 12 и 18 км соответственно, указывает на скоординированность действий главарей ОРДО и ОРЛО и может свидетельствовать о подготовке оккупантами провокаций с применением запрещенного вооружения", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

По оценке украинской стороны СЦКК размещение российскими наемниками тяжелого вооружения вблизи линии разграничения объясняет увеличение количества обстрелов позиций ВС Украины и населенных пунктов на подконтрольной правительству Украины территории с применением минометов и артиллерийских систем калибра более 100 мм.

Уточняется, что только за три недели апреля было зафиксировано 57 таких случаев, а удельный вес случаев использования запрещенного вооружения в общем количестве нарушений режима прекращения огня возросла до 24%.

"Главной целью обстрелов со стороны оккупантов является провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с применением артиллерии, следствием которых должны быть жертвы среди гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры. Большинство таких провокаций устраивается из окрестностей Донецка и Горловки, в связи с чем в зоне огня наемников постоянно оказываются Южное, Шумы, Майорское, Опытное, Пески, Красногоровка", - сообщают в штабе ООС.

Там подчеркивают, что последствия таких обстрелов ежедневно фиксируются украинской стороной СЦКК, обнаруживаются и направляются в адрес СММ ОБСЕ.

"Не достигнув желаемого результата, оккупанты прибегают к фабрикации обстрелов, создавая "картинку" вооруженной агрессии со стороны Вооруженных сил Украины для российских СМИ и местного населения", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что "одним из таких примеров стал инсценированный 14 апреля "обстрел северной окраины Донецка", в котором ВС Украины обвинялись в ведении огня именно из артиллерийских систем калибра 122 мм"

"На самом деле, именно в это время был зафиксирован обстрел оккупантами украинских позиций из минометов калибра 120 мм, что доказано через координационный механизм СММ ОБСЕ и верифицированы Украинской стороной СЦКК", - отмечают в штабе ООС.

Как сообщается, указанные провокации является частью глобальной стратегии РФ, которая реализуется через оккупационные администрации и навязывает идею "защиты российских граждан за рубежом от реальной угрозы, которую несет Украина".

"Рост количества вооружения и свободное перемещение его временно оккупированными территориями раз доказывает, что Российская Федерация намеренно нагнетает обстановку в районе столкновения и своими действиями провоцирует эскалацию конфликта", - подчеркивается в сообщении.

В нем подчеркивается, что в то же время, "беспрецедентное увеличение российских войск на границе с Украиной сразу нашло свое отражение в накоплении вооружения и военной техники, увеличении количества и характере обстрелов позиций Вооруженных сил Украины по стороны вооруженных формирований Российской Федерации в ОРДЛО, что еще раз доказывает, что Россия не наблюдатель, а участник конфликта на востоке Украины".

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что такие действия оккупантов приобрели системный характер и дестабилизируют обстановку вдоль всей линии разграничения. Подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - резюмируют в штабе ООС.

 

Теги: #оос
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