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19:23 22.04.2021

Чехия заявила, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника посольства России

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Чехия заявила, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника посольства России

Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства, эта мера позволит перейти к "строгому паритету", сообщает в четверг чешское телевидение со ссылкой на власти Чехии.

"До конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства", - приводит телевидение слова главы МИД Чехии Якуба Кулганека.

Министр пояснил, что эта мера позволит перейти к "строгому паритету" в том, что касается численности персонала в посольствах Чехии и России.

По его словам, в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве в итоге должны будут остаться по семь дипломатов и по 25 технических и административных сотрудников.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

21 апреля Кулганек провел встречу с российским послом в Чехии Александром Змеевским, которому он сообщил в частности о том, что высылка из Москвы 20 чешских дипломатов осложнила работу посольства Чехии в России.

Кулганек заявил, что Российская Федерация до полудня четверга должна была обеспечить возвращение в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов. По его словам, в случае, если дипломаты не смогут вернуться в Москву до указанного срока, будет принято решение о сокращении штата посольства РФ в Праге, чтобы он соответствовал нынешнему штату в посольстве Чехии.

22 апреля на брифинге глава МИД Чехии проинформировал о решении властей страны уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

"Российская Федерация не дала ответа до полудня (как того требовала Чехия). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - сказал он.

По его словам, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня". "Посольство РФ должно сократить штат до конца мая", - добавил министр.

Теги: #чехия #россия #посольство
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