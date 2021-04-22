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19:13 22.04.2021

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

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Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

Введение дополнительных карантинных ограничений в Украине в пасхальный период пока не планируется, поскольку ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Понимаю, как важно украинцам отпраздновать этот светлый день согласно традициям. А для меня важно, чтобы эти празднования прошли с соблюдением всех правил безопасности", - написал Степанов в Фейсбуке в четверг.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что пик пандемии пройден и "даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в "желтой зоны" - расслабляться рано".

"Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас опять был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, потому что это не амулет - в кармане она вас не защитит", - отметил министр.

Он также призвал украинцев избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу, а церковь - создать все условия для безопасного посещения храмов верующими.

"Помните, что COVID - атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово", - резюмировал Степанов.

 

Теги: #карантин #минздрав #коронавирус
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