Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский подает в суд на НАБУ

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, предприниматель Олег Гладковский подает в суд на Национальное антикоррупционное бюро из-за "преследования его семьи, которое проявлялось в различных формах процессуального террора", сообщает пресс-служба корпорации "Богдан", основателем которой является Гладковский.

"Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку - такой была реакция господина Гладковского на события последних суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению Гладковского, правовой оценки требуют и публикации "ложных данных со стороны НАБУ, предоставляемых обществу в виде свершившихся фактов, а на самом деле являющихся только свободным размышлением на заданную руководством правоохранительных органов тему".

"Уже два года НАБУ пытается доказать вину членов семьи Гладковских и на этом пути не гнушается ни черным пиаром, ни провокациями. Обществу скармливают вымышленные или додуманные факты в угоду политической целесообразности. При этом объективного расследования по делам так и не прослеживается", - подчеркнул Гладковский.

Как сообщалось, НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского, одного из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь". Соответствующее решение было постановлено детективом НАБУ 21 апреля 2021 года.

"Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - сообщила пресс-служба НАБУ в "Телеграм-канале".

В Бюро напомнили, что в декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед передачей обвинительного акта в суд. Решением суда он был ограничен в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021 года.

"Его вызвали в САП на 16 апреля и в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако лицо трижды не появилось", - отмечают в НАБУ.

По данным следствия, в результате действий подозреваемого в 2015-2017 гг. ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями госконцерна "Укроборонпром".

За это обвиняемый получал выгоду, которая, по договоренности, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору он получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля 2019 года фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают: к коррупционным сделкам причастны первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего на то время президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", одной из таких фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на то время принадлежавший Порошенко.

Олег Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента с целью обеспечения объективного расследования информации проекта Bihus.Info.