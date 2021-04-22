Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

Братислава высылает троих работников посольства России, сообщают словацкие СМИ со ссылкой премьера Словакии Эдуарда Хегера.

"Словакия высылает троих российских дипломатов", - приводят СМИ слова Хегера.

По словам премьера, у российских дипломатов есть семь дней на то, чтобы покинуть страну.

Словацкие СМИ поясняют, что данное решение - реакция Братиславы на обострение отношений между Россией и Чехией.

Ранее в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек проинформировал, что Чехия приняла решение уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

"Российская Федерация не дала ответа до полудня (как того требовала Чехия). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - приводит слова Кулганека чешский информационный портал Seznam Zpravy.

По его словам, "решение вступает в силу с сегодняшнего дня".

Кулганек уточнил, что посольство России в Праге должно сократить число своего персонала до конца мая.