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18:39 22.04.2021

Посол Корнийчук: работа над получением Украиной вакцин от Covid-19 – один из приоритетов Посольства

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Поиск и реализация всех возможностей для получения Украиной вакцины от коронавирусной инфекции является одним из основных приоритетов деятельности Посольства Украины в Государстве Израиль. Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в интервью израильскому «Лучшему радио».

«Украина сегодня находится в процессе вакцинации. На сегодня есть три контракта с разными поставщиками вакцины, в том числе AstraZeneca, Sinovac, Pfizer. Последняя вакцина была завезена незначительной партией по программе COVAX. Но у нас подписан контракт и до конца года 10 млн доз Pfizer будет поставлено в Украину. Благодаря израильской информационной поддержке нам удалось помочь Офису президента Украины организовать прямой контакт с офисом Pfizer.», - сказал он.

Евгений Корнийчук подчеркнул, что Украина не останавливается на достигнутом.

«Господин Ляшко провёл переговоры с Минздравом Израиля, когда был визит украинской делегации. Украина предложила сотрудничество в плане исследований израильской вакцины, которая должна появиться во втором квартале. Наш Минздрав предложил провести третий этап клинических исследований в Украине. С тем чтоб иметь возможность или закупать эту вакцину или производить ее на украинских мощностях по израильской лицензии. Украина располагает значительными фармацевтическими мощностями», - сказал глава диппредставительства.

Вместе с тем, он указал на высокий уровень скептицизма среди украинцев по отношению к вакцинированию.

«Процесс происходит медленно, несмотря на то, что правительство прилагает все усилия для максимально быстрого вакцинирования населения. В украинском обществе огромное неверие в вакцину. Но процесс идёт, в первую очередь вакцинируют медиков, полицейский, социальных работников», - подытожил Евгений Корнийчук.

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Интерфакс-Украина
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