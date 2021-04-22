Трое военнослужащих пострадали при пожаре в воинской части в г.Рубежное Луганской области, ГБР проводит расследование

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства пожара, который произошел в четверг на территории воинской части в городе Рубежное Луганской области.

"По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице. На место происшествия для выяснения обстоятельств срочная прибыла следственно-оперативная группа ГБР", - сообщает пресс-служба ГБР.

По данному факту начато досудебное расследование по статье небрежного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что В г.Рубежное Луганской области на территории одной из воинских частей из-за возгорания бензобака автомобиля произошел пожар. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. В результате пожара пострадал украинский военный, его состояние удовлетворительное.