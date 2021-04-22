В Херсонской области СБУ разоблачила группировку, деятельность которой координировали "воры в законе" из РФ

Служба безопасности Украины заблокировала на Херсонщине деятельность организованной преступной группировки, которая при координации "воров в законе" из Российской Федерации терроризировала и запугивала местное население, сообщает пресс-служба СБУ в четверг.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники распространяли криминальное влияния на общественную жизнь региона. Ключевым "доходом" группировки была реализация наркотиков, в том числе в исправительных колониях. Злоумышленники формировали для заключенных так называемый "общак" в среднем 300 тыс. грн в месяц. Возглавлял ОПГ "смотрящий за регионом" от криминальных кругов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что правоохранители провели ряд обысков у участников группировки, в том числе и у "смотрящего". В ходе следственных действий "изъято неопровержимые доказательства противоправной деятельности".

"Двух злоумышленников разоблачили во время передачи наркотиков в исправительную колонию. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины", - подчеркивают в спецслужбе.

Операция проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии оперативного блока Херсонского следственного изолятора.