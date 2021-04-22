События

18:18 22.04.2021

В Херсонской области СБУ разоблачила группировку, деятельность которой координировали "воры в законе" из РФ

1 мин читать
В Херсонской области СБУ разоблачила группировку, деятельность которой координировали "воры в законе" из РФ

Служба безопасности Украины заблокировала на Херсонщине деятельность организованной преступной группировки, которая при координации "воров в законе" из Российской Федерации терроризировала и запугивала местное население, сообщает пресс-служба СБУ в четверг.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники распространяли криминальное влияния на общественную жизнь региона. Ключевым "доходом" группировки была реализация наркотиков, в том числе в исправительных колониях. Злоумышленники формировали для заключенных так называемый "общак" в среднем 300 тыс. грн в месяц. Возглавлял ОПГ "смотрящий за регионом" от криминальных кругов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что правоохранители провели ряд обысков у участников группировки, в том числе и у "смотрящего". В ходе следственных действий "изъято неопровержимые доказательства противоправной деятельности".

"Двух злоумышленников разоблачили во время передачи наркотиков в исправительную колонию. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины", - подчеркивают в спецслужбе.

Операция проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры и при содействии оперативного блока Херсонского следственного изолятора.

Теги: #рф #сбу #херсонская_область #опг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 22.04.2021
Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

16:17 22.04.2021
В США задержаны участники преступной организации, похитившие из банковских сейфов в Украине имущество на более $30 млн

В США задержаны участники преступной организации, похитившие из банковских сейфов в Украине имущество на более $30 млн

16:13 22.04.2021
Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли, организованную чиновниками Госгеокадастра

15:27 22.04.2021
Порошенко: раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины - это фактор опасности, который требует реакции властей

Порошенко: раздача российских паспортов сотням тысяч граждан Украины - это фактор опасности, который требует реакции властей

15:10 22.04.2021
Председатель правления "Мисто Банк" уличен в подаче ложных отчетностей в Нацбанк

Председатель правления "Мисто Банк" уличен в подаче ложных отчетностей в Нацбанк

14:39 22.04.2021
Проверка в ЮВО и ЗВО завершается, с 23 апреля войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации – Шойгу

Проверка в ЮВО и ЗВО завершается, с 23 апреля войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации – Шойгу

12:44 22.04.2021
Песков: "красная линия" в российско-украинских отношениях проходит "на рубеже наших национальных интересов"

Песков: "красная линия" в российско-украинских отношениях проходит "на рубеже наших национальных интересов"

12:43 22.04.2021
Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе – Песков

Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе – Песков

11:09 22.04.2021
СБУ в рамках контрдиверсионных мероприятий на Донбассе разоблачила 10 боевиков и изъяла 40 кг взрывчатки

СБУ в рамках контрдиверсионных мероприятий на Донбассе разоблачила 10 боевиков и изъяла 40 кг взрывчатки

10:44 22.04.2021
Украинский консул выехал из РФ и продолжит работать в МИД

Украинский консул выехал из РФ и продолжит работать в МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чехия заявила, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника посольства России

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский подает в суд на НАБУ

Словакия высылает троих сотрудников посольства РФ - СМИ

В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Чехия заявила, что Прагу должны будут покинуть 63 сотрудника посольства России

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется – Степанов

Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский подает в суд на НАБУ

Посол Корнийчук: работа над получением Украиной вакцин от Covid-19 – один из приоритетов Посольства

В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

Трое военнослужащих пострадали при пожаре в воинской части в г.Рубежное Луганской области, ГБР проводит расследование

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный – штаб ООС

Арестович: скопление российских войск у границ Украины и их отвод изначально не связаны с обращением Путина к Федсобранию

В ГФС сообщили о конфискации контрафактного топлива, стоимость которого превышает 26 млн грн

Украина всегда наготове, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА