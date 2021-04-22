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17:57 22.04.2021

Арестович: скопление российских войск у границ Украины и их отвод изначально не связаны с обращением Путина к Федсобранию

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Арестович: скопление российских войск у границ Украины и их отвод изначально не связаны с обращением Путина к Федсобранию

Сосредоточение вооруженных сил Российской Федерации в Южном и Западном военных округах вблизи границ Украины в связи с плановыми учениями и их отвод, запланированный на 23 апреля, изначально не были связаны с обращением Путина к Федеральному собранию, считает спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Переброска вооружённых сил России к украинским границам производилось не под обращение Путина к Федеральному собранию. Это стратегические военные учения, которые, как правило, планируются за год-два", - рассказал Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по словам Арестовича, "в России успешно удалось наложить информационную кампанию по переброске военных сил и послание к Федеральному собранию на реальное передвижение войск, чтобы запугать Украину и страны Европейского Союза".

"Это единственное, что удалось России. Но в ответ она получила консолидированную позицию Запада, согласованную с Украиной – это и жесткие заявления, и красные линии, и решение конгресса США о поставках вооружения в Украину", - отметил он.

Арестович также добавил, что "у России нет большого экономического потенциала, чтобы продолжать содержание военных в точках их передислокации".

"Проводить бесконечно учения тоже нельзя. Это очень дорого, особенно в условиях более, чем 100-тысячной группировки. К тому же, нет смысла их дальше держать «в поле». Они там разлагаются. Большая часть российских войск передислоцировалась даже не на полигоны, а просто - в отдельные точки сосредоточения, где они не могут заниматься нормальной боевой подготовкой. А что делает солдат, когда он не занимается боевой подготовкой? Он пьёт, поджигает палатки, стреляет и т.д. Поэтому их нужно возвращать", - сказал он.

Также, по словам Арестовича, "в скором времени учения НАТО "Defender Europe – 2021" вступят в активную фазу".

"Наступать в ситуации, когда украинские войска развернуты и готовы к отражению российской агрессии, а западнее от Украины проходят учения стран-альянса НАТО – нецелесообразно", - резюмировал Арестович.

Как сообщалось, на 23 апреля министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу анонсировал начало процесса возвращения в пункты постоянной дислокации российские войска, которые были задействованы на учениях в Южном и Западном военных округах вблизи границ с Украиной.

Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий должны вернуться в пункты постоянной дислокации до 1 мая.

Теги: #ткг #арестович
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