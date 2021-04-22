В ГФС сообщили о конфискации контрафактного топлива, стоимость которого превышает 26 млн грн

Государственная фискальная служба установила факт продажи незаконно произведенного топлива на одной из АЗС Киева. В рамках начатого досудебного расследования под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проведены обыски, по результатам которых изъято 950 тыс. литров бензина различных марок общей стоимостью свыше 1 млн грн, говорится в релизе ГФС.

Обыски были проведены на территории Киева, Киевской и Черкасской областей. Изъятое топливо передано на экспертизу. Рассматривается вопрос наложения ареста на конфискованное топливо. Изъятая в ходе обысков финансово-хозяйственная документация признана судом вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного производства.

“Теневые рынки являются угрозой экономической безопасности государства. Сотрудники ГФС благодаря аналитическим возможностям службы выявляют любые теневые схемы на рынке горюче-смазочных материалов. Об эффективности такого подхода говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года. За первые три месяца сотрудники налоговой милиции обнаружили контрафактного топлива почти на 500 млн грн.

Служба не позволит обворовывать государство и каждого гражданина Украины. Уверен, что уже в среднесрочной перспективе мы способны свести на нет существование рынка контрафактного топлива, что позволит бюджету получить дополнительные поступления и стимулировать развитие легального бизнеса”, - отмечает глава ГФС Вадим Мельник.

ГФС с начала 2021 года конфисковала контрафактного топлива на сумму более 500 млн грн и демонтировала свыше 150 незаконно функционировавших автозаправочных станций. В частности в Кировоградской области в конце марта сотрудники ГФС конфисковали контрафактное топливо на 34 млн грн, которое реализовывалось под видом лицензированной продукции.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призывал усилить борьбу с нелегальными заправками и незаконными мини-НПЗ.