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17:47 22.04.2021

Украина всегда наготове, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе – Зеленский

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Украина всегда наготове, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе – Зеленский

Украина всегда находится наготове, но хочет мира и приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряженность. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира. Спасибо международным партнерам за поддержку", - написал Зеленский на странице в Twitter в четверг.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".

 

Теги: #деэскалация #зеленский #агрессия_рф
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