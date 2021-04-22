Единый е-билет муниципального транспортного процессинга SmartTicketCity начал работу в Мариуполе

В Мариуполе начал работу единый электронный билет муниципального транспортного процессинга – SmartTicketCity, инициатива стартовала с открытия автобусного маршрута 16-А, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в четверг.

Отмечается, что на протяжении двух ближайших недель эта система будет протестирована, после чего постепенно будет масштабирована на весь Мариуполь.

"Благодаря единому транспортному процессингу уже в ближайшем будущем наши города смогут полноценно реализовывать важные цифровые решения в транспорте и переходить на использование единого е-билета на все виды транспорта SmartTicket, который мы в Мининфраструктуры сейчас активно внедряем. Рад, что именно Мариуполь одним из первых начал этот процесс, проявил инициативу и своим примером показал другим городам, как это должно быть. Спасибо нашим партнерам из "Киевстара" и VISA и специалистам Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности за то, что мы вместе продвигаем важные цифровые решения и проекты для наших городов. Приглашаю всех городских голов к участию в этой инициативе", - подчеркнул Криклий во время презентации сервиса, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, внедрение единого электронного билета муниципального транспортного процессинга позволит городам сформировать единый подход к безналичной оплате проезда в общественном транспорте, упростить приобретение поездки онлайн, в том числе не только для жителей, но и для гостей города. При этом расплатиться за проезд можно любыми бесконтактными платежными средствами любого банка Украины и мира.

Внедрением SmartTicketCity в Мариуполе и других городах занимается Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности (ОЦЦК) под руководством Мининфраструктуры в сотрудничестве с ООО "Смарт-тикет технолоджи" и в партнерстве с VISA и "Киевстар".

Участвовали в презентации SmartTicketCity гендиректор ОЦЦК Владимир Набоков, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, директор по развитию новых направлений бизнеса "Киевстара" Илья Польшаков, старший директор по цифровым решениям Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы VISA Андрей Алейкин, глава набсовета ООО "Смарт-тикет технолоджи" Дмитрий Овсий, основатель Ассоциации малых городов Украины Павел Козырев.

Проект SmartTicket стартовал 22 сентября 2020 года. Тогда он начался с запуска единого электронного билета для путешествий поездами дальнего следования "Укрзализныци" и городским транспортом в Киеве. В декабре к сервису присоединилась авиакомпания SkyUp Airlines, а в марте 2021-го - автобусный перевозчик Gunsel Lines.