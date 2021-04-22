При пожаре в одной из воинских частей в Луганской области пострадал военный - штаб ООС

В г.Рубежное Луганской области на территории одной из воинских частей произошел пожар, в результате которого пострадал украинский военный, его состояние удовлетворительное, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В районе ООС, в городе Рубежное, на территории одной из воинских частей произошло возгорание бензобака автомобиля. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. В результате пожара пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья - удовлетворительное. Его доставили в больницу в городе Кременная", - сказано в сообщении штаба ООС в Фейбуке.

В настоящее время пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.