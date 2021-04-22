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16:57 22.04.2021

Вертолет NASA в четверг совершил второй успешный полет на Марсе

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Вертолет NASA в четверг совершил второй успешный полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в четверг совершил второй успешный автономный полет на Красной планете, сообщило NASA.

Вертолет Ingenuity поднимался на высоту до пяти метров. Вслед за непродолжительным зависанием вертолет наклонился на 5 градусов и совершил отлет в сторону на два метра. После этого он вновь завис и выполнил развороты, чтобы направить свои цветные камеры в разные стороны. Затем он отправился на свой "аэродром" для выполнения посадки. Весь полет продолжался около 50 секунд.

Теги: #nasa #марс
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