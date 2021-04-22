Суд в деле о сбитом МН17 проведет выездное заседание на военную авиабазу для инспекции реконструкции с ограниченным числом участников

Выездное заседание суда на военную авиабазу в Хилзе-Рэйен (Gilze-Rijen, Нидерланды) для осмотра реконструкции сбитого рейса МН17 пройдет 26 мая с ограниченным составом участников.

Соответствующее решение в четверг в ходе заседания суда сообщил председательствующий Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

"16 апреля суд принял решение, что в случае подзащитного Пулатова (Олег Пулатов – один из четырех обвиняемых, который представлен в суде защитой – ИФ) есть необходимость провести инспекцию. Суд пригласил обвинение и защиту обозначить самое позднее до 10 мая детально, к каким частям реконструкции и кускам обломков они хотели бы привлечь внимание суда. Суд также примет во внимание, какую часть реконструкции есть смысл проинспектировать, в соответствии с экспертами Нидерландского института судебной экспертизы, Алмаз-Антея (российский производитель Буков), которые не так давно были опрошены следственным судьей», - огласил решение председательствующий.

По словам Стэйнхауса, инспекция запланирована на 26 мая и пройдет в формате выездного заседания, а "это значит, что слушания инспекции будут открытыми".

"Вместе с тем, учитывая обстоятельства того, что инспекция будет проходить на военной авиабазе, которая не доступна для большого количества людей, равно как и, учитывая ограничительные меры, предпринятые в связи с COVID-19, суд уже решил, что публика присутствовать не сможет. Участники процесса могут присутствовать, но суд ограничит их участие в инспекции до двух с каждой стороны – для защиты, адвокатов родных и близких погибших и обвинения. В интересах заинтересованных сторон и публики будет вестись прямое включение", - сообщил судья.

Кроме того, суд посчитал возможным пригласить "очень ограниченное количество прессы". "Во время заседания 21 мая суд огласит повестку дня для этой инспекции. Потом слушания будут приостановлены и перейдут на место реконструкции МН17 на военной авиабазе в Хилзе-Рэйен. Решение в отношении выездного заседания суда было принято для того, чтобы у суда была возможность провести осмотр. Это также значит, что защита, адвокаты родственников и обвинение будут иметь возможность сказать что-либо в отношении данного вопроса. Будет или нет говорить суд по этому вопросу во время инспекции, будет зависеть от ситуации", - рассказал о процедуре выездного заседания Стэйнхаус.

Он также сообщил, что, как об этом говорилось ранее, суд считает возможным, "несмотря на то, что следственный судья еще не завершил следствие в полном объеме, это не должно препятствовать слушаниям по сути, начиная с 7 июня".

Как сообщалось, 9 марта в Нидерландах в судебном комплексе Схипхола близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 "Малайзийских авиакомпании". На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина. Суд проходил в отсутствие обвиняемых.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.