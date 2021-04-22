Члены руководства парламентов Украины, Польши и Литвы посетили район проведения ООС

Район проведения Операции объединенных сил на Донбассе с рабочей поездкой посетили первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-маршал Сейма Республики Польша Малгожата Госиевська и вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас, сообщает пресс-служба штаба ООС в четверг.

Отмечается, что с визитом в районе проведения ООС также побывали заместитель министра обороны Украины Александр Полищук, заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев и председатель Донецкой областной госадминистрации, руководитель военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"В частности, они ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", который является одним из семи КПВВ в районе проведения ООС и вынужденно не работает в полной мере из-за того, что российско-оккупационные войска с противоположной стороны блокируют движение людей и транспорта", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.

На КПВВ они ознакомились с ситуацией на востоке Украины, которую им доказал заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев и командир оперативно-тактической группировки "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Сообщается, что на КПВВ участники встречи также обсудили ряд важных проблем, касающихся прежде всего возможности скорейшего урегулирования продолжающегося военного конфликта между Украиной и Россией.

"Украина всегда знает, что Польша и Литва - наши надежные партнеры, и я убежден, что совместными усилиями мы остановим русский вооруженную агрессию. Уверен, что совместная взаимодействие, сотрудничество и дружеские отношения с Польшей и Литвой ускорят возврат долгожданного мира в Украине", - отметил по этому поводу Руслан Стефанчук.

Также в ходе визита иностранные и украинские чиновники "воочию увидели и дали свою оценку ситуации на востоке Украины во время посещения района ООС, а именно поселка Широкино и общением с военными, которые защищают наше государство".

"Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации жители курортного населенного пункта у моря, вблизи Мариуполя, оставили свои дома и не могут вернуться в свои дома. На сегодня почти 100 процентов объектов жилья в Широкино разрушено и жители там не проживают", - сообщают в ВСУ.

Там добавляют, что после увиденных представителями парламентов обеих стран ЕС разрушительных последствий российской агрессии они твердо заявили о необходимости мирного урегулирования и прекращения войны на востоке Украины.

"В частности, на территории разрушенного российско-оккупационными войсками поселка Широкино, они подписали трехстороннее соглашение о намерениях на законодательном уровне своих стран признать РФ агрессором по отношению к Украине", - информируют в штабе ООС.

Там подчеркивают, что в этом документе вице-спикеры парламентов Польши и Литвы единодушно выразили свое осуждение агрессивных действий Российской Федерации, которая наращивает военное присутствие вдоль украинской границы, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наших европейские и евроатлантические ценностей.

Госпожа Малгожата Госиевська и вице-спикер Сейма Литовской Республики господин Паулюс Саударгас выразили свое братство и поддержку Украины.

"Украина - не только сосед и экономический партнер, но и друг. И сейчас самое важное - солидарность с Украиной и ее поддержка. Я не могу называть это конфликтом, потому что трудно закрывать глаза на смерти людей - военных и гражданских, так что это – война... Я обращаюсь к политикам западных государств - давайте научимся изучать опыт и подводить итоги истории. Россия остается прежней. Меняются только названия, лидеры, но их методы остаются теми же", - отметила вице-маршал Сейма Республики Польша.

Свою солидарность с Украиной и польской коллегой высказал и вице-спикер Сейма Литовской Республики.

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину, поддерживать санкции и продолжать нашу миссию по помощи Украине", - заявил литовский парламентарий.

В завершение визита члены делегации поблагодарили украинских защитников за то, что защищают свою страну от российского агрессора.