Послы G7 приветствовали продвижение нового законодательства, гарантирующего независимость и операционную эффективность НАБУ

Послы стран "Большой семерки" (G7) встретились с председателем комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасией Радиной и членами комитета для обсуждения будущего законодательства по борьбе с коррупцией и обеспечения верховенства права.

"Приветствуем решимость комитета уменьшить уровень коррупции и поддержать развитие Украины. Послы приветствовали усилия комитета по продвижению нового законодательства, гарантирующего независимость и операционную эффективность НАБУ и совместимого с обязательствами Украины перед МВФ", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Twitter в четверг.

Дипломаты выразили надежду, что законы, которые будет принимать Рада, будут отвечать этим критериям.