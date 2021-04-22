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16:21 22.04.2021

Послы G7 приветствовали продвижение нового законодательства, гарантирующего независимость и операционную эффективность НАБУ

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Послы G7 приветствовали продвижение нового законодательства, гарантирующего независимость и операционную эффективность НАБУ

Послы стран "Большой семерки" (G7) встретились с председателем комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасией Радиной и членами комитета для обсуждения будущего законодательства по борьбе с коррупцией и обеспечения верховенства права.

"Приветствуем решимость комитета уменьшить уровень коррупции и поддержать развитие Украины. Послы приветствовали усилия комитета по продвижению нового законодательства, гарантирующего независимость и операционную эффективность НАБУ и совместимого с обязательствами Украины перед МВФ", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Twitter в четверг.

Дипломаты выразили надежду, что законы, которые будет принимать Рада, будут отвечать этим критериям.

Теги: #g7 #набу
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