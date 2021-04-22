В США задержаны участники преступной организации, похитившие из банковских сейфов в Украине имущество на более $30 млн

В США были арестованы три участника преступной организации, которая совершала кражи из банковских депозитных сейфов на территории стран Восточной Европы и Азии. Им предъявлено обвинение в "отмывании" на территории США преступных доходов на сумму более $30 млн, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По данным следствия, в состав преступной организации входит по меньшей мере 25 человек. Только в 2015-2016 годах в Киеве жертвами преступников стал 51 человек, из банковских сейфов которых было похищено имущество на почти 170 млн грн.

"Во время досудебного расследования полицейские установили, что примерно в 2012 - 2015 годах, двое граждан Украины, которые одновременно являются гражданами США, однако не вышли из гражданства Украины, решили систематически тайно похищать чужое имущество из индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковские хранилища. Осознавая, что совершение запланированных преступлений возможно лишь при объединении усилий группы лиц, злоумышленники создали устойчивое иерархическое преступное объединение - преступную организацию с детальным распределением ролей каждого участника, координации их действий, обеспечением финансирования преступной деятельности и порядок распределения средств, полученных в результате совершения преступлений. Участники организации придерживались четких правил преступного объединения, мер конспирации и прикрытия деятельности", - указывается в сообщении.

Установлено, что в период с июня 2015 года по март 2018 года организаторы склонили к участию в преступной организации по меньшей мере 25 человек, в том числе ещё одного гражданина Украины, который также является гражданином США.

"В 2015-2016 годах участники этой преступной организации подготовились и сделали тайное похищение имущества 51 физического лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банковских учреждений в г. Киеве на общую сумму 169,181 млн грн, что составляет $34,869 млн. Кроме того, по информации украинской полиции, злоумышленники совершили преступления на территории других стран примерно на такую же сумму. Злоумышленники похищали денежные средства в национальной и иностранной валюте, золотые изделия, в частности ювелирные, монеты и золотые слитки и т.д.", - сообщают правоохранители.

В течение всего периода деятельности участники организации совершали также и другие преступления, необходимые для похищения средств и ценностей из банковских хранилищ – в частности, речь идет о подделке документов, в первую очередь паспортов граждан Украины и документов об аренде банковских сейфов, и об использовании заведомо поддельных документов.

Кроме того, участники преступной организации с начала 2015 года по октябрь 2018 года совершали аналогичные преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии.

Также злоумышленники осуществили подготовку к тайному похищению имущества в особо крупных размерах из хранилищ банковских учреждений на территории Грузии, Узбекистана и Азербайджана, однако им не удалось совершить похищение в связи с тем, что правоохранителей этих стран о подготовке таких преступлений предупредили украинские полицейские.

В рамках досудебного расследования на территории Украины в суд были переданы обвинительные акты касательно шести человек. Ещё по четырем лицам выполняются запросы на предоставление международной правовой помощи, направленные на выполнение в Департамент юстиции США. В частности запросы выполняются в отношении участников преступной организации, которые после совершения преступлений на территории Украины, с целью избежания уголовной ответственности, выехали в США. Это - трое граждан Украины, которые также являются гражданами США - двое организаторов и один исполнитель, а также еще один гражданин США. Все они покинули территорию Украины в 2015 и 2018 годах.

В 2019 году этим лицам следователи ГСУ заочно сообщили о подозрении в преступлениях, совершенных на территории Украины, Узбекистана и Азербайджана. Также украинские полицейские собрали материалы для их привлечения за преступление, совершенное на территории Латвии.

В 2020 году они были объявлены в международный розыск. Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, при осуществлении досудебного расследования были арестованы и осуждены за совершение вышеуказанных преступлений еще пять человек на территории Латвии, Узбекистана и Азербайджана. Четверо из них задержали на основании информации, переданной украинскими полицейскими.

В 2018, 2020 и 2021 годах на территории Украины правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступной организации, в результате чего были изъяты вещественные доказательства.

Одновременно полицейские установили, что участники этой преступной организации, в том числе трое лиц с двойным гражданством Украины и США, легализовали похищенное имущество - приобрели движимое и недвижимое имущество на территории Украины и США, в том числе и на своих родственников.

В 2020 году Печерский районный суд. Киева наложил арест на имущество двух организаторов, которое находится на территории Украины.

На данный момент троим арестованным в США подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы только на территории США. По местам их проживания проведены обыски, изъяты орудия преступлений, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем.