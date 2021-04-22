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15:12 22.04.2021

Апелляционный суд Амстердама рассматривает иск Украины по делу о "скифском золоте"

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Апелляционный суд Амстердама рассматривает иск Украины по делу о "скифском золоте"

Украина выступает против незаконной передачи "скифского золота" в Россию, заявляют в Министерстве культуры и информационной политики.

Как отмечается в пресс-релизе, 22 апреля 2021 года заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко принимает участие в заседании Апелляционного суда Амстердама по иску государства Украина к музею Алларда Пирсона - археологическому музею Амстердамского университета по так называемому делу о "скифском золоте".

"Во время своего выступления заместитель министра сказала: "Украина выступает против незаконной передачи права собственности на артефакты украинской выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Российской Федерации, российским учреждениям, скрытым под названием так называемых "крымских музеев", которые существуют только в рамках судебных дел", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

По словам Фоменко, российские учреждения, называющие себя "музеями", на самом деле являются ворами.

"Нам известны многочисленные факты незаконного вывоза украинских культурных ценностей с территории Крыма. Например, вывезены бесценные шедевры Ивана Айвазовского. Нам известно о фактах повреждения, уничтожения объектов культурного наследия, фактах незаконных археологических раскопок и присвоения найденных ценностей. Это касается памятника мирового наследия ЮНЕСКО - древнего города Херсонес Таврический и его хора, страдающих от непрофессионального управления и проведения незаконных реконструкций. Ханский дворец в Бахчисарае, который внесен Украиной в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры - почти уничтожен", - заявили в министерстве.

Заместитель министра культуры подчеркнула, что оккупационные власти рассматривают Крымский полуостров как базу военных операций для дальнейшей военной эскалации в Европе и во всем мире.

"Сейчас Крым - это место, где культурные ценности не охраняются и не сохраняются для будущих поколений", - добавила она.

В Минкультуры заявили, что принятие решения о направлении артефактов, принадлежащих украинскому народу, с украинской выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" в Крым сейчас, когда он находится под контролем России, незаконное и приведет к потере культурного наследия Украины, а также станет признанием попытки аннексии Крыма и города Севастополя.

Теги: #крым #скифское_золото #амстердам #суд
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