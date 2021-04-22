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14:39 22.04.2021

Проверка в ЮВО и ЗВО завершается, с 23 апреля войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации – Шойгу

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Проверка в ЮВО и ЗВО завершается, с 23 апреля войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации – Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу на совещании об итогах действий войск (сил) ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Министр поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".

Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации, войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

"До первого мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации", - приказал Шойгу.

Кроме того, он отметил, что технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегических учениях "Запад-2021" надо разместить в полевых парках на полигоне "Погоново", организовать их обслуживание и надёжную охрану.

Теги: #рф #военные #шойгу
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