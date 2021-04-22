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14:35 22.04.2021

Вторая партия ковидной вакцины AstraZeneca от механизма COVAX прибудет в Украину в пятницу

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Вторая партия ковидной вакцины AstraZeneca от механизма COVAX прибудет в Украину в пятницу

Вторая партия вакцины от Covid-19 компании AstraZeneca, полученная через механизм COVAX, прибудет в Украину в пятницу, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он уточнил, что речь идет о 367 тыс. доз вакцины, которые произведены на южнокорейской площадке.

"Доставленная партия вакцины будет использоваться в пунктах прививок в соответствии с этапами "дорожной карты", - сказал он.

Теги: #ляшко #коронавирус #astrazeneca
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