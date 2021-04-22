События

14:07 22.04.2021

Индия установила мировой антирекорд по числу заразившихся коронавирусом в сутки

1 мин читать
Индия установила мировой антирекорд по числу заразившихся коронавирусом в сутки

 В Индии зарегистрировали более 314,8 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за минувшие 24 часа, сообщают в четверг индийские СМИ.

Отмечается, что это самый большой суточный прирост, который за время пандемии выявляли в какой-либо стране мира. Предыдущим рекордом считался показатель в 297,4 тыс. новых случаев за сутки в январе в США.

Число смертей от коронавируса в Индии за 24 часа увеличилось на 2,1 тыс. и достигло 184 тыс.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Индии с начала пандемии выросло до 15,9 млн.

Ранее на этой неделе премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с коронавирусной "бурей".

Больницы в стране переполнены, сообщается о нехватке свободных коек и аппаратов ИВЛ.

Ранее в апреле власти различных штатов Индии для сдерживания роста заболеваемости уже ввели дополнительные ограничительные меры. В частности, власти столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун как минимум до 26 апреля.

Теги: #коронавирус #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:35 22.04.2021
Вторая партия ковидной вакцины AstraZeneca от механизма COVAX прибудет в Украину в пятницу

Вторая партия ковидной вакцины AstraZeneca от механизма COVAX прибудет в Украину в пятницу

10:41 22.04.2021
В Киеве Covid-19 за минувшие сутки подтвердили у 1673 человек, 1305 пациентов выздоровели - Кличко

В Киеве Covid-19 за минувшие сутки подтвердили у 1673 человек, 1305 пациентов выздоровели - Кличко

09:45 22.04.2021
МБРР предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19 и вакцинацию – замминистра здравоохранения

МБРР предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19 и вакцинацию – замминистра здравоохранения

08:17 22.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 235 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 18 831 человек

В Украине за сутки зафиксировано 16 235 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 18 831 человек

12:24 21.04.2021
В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

В Киеве за сутки 965 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 40 человек

11:36 21.04.2021
Власти Японии намерены объявить режим ЧС в Токио и еще двух регионах из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Японии намерены объявить режим ЧС в Токио и еще двух регионах из-за роста заболеваемости COVID-19

08:21 21.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 14 720 человек – Степанов

20:26 20.04.2021
В Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19 – ОГА

В Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19 – ОГА

19:37 20.04.2021
EMA рекомендовало добавить информацию о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson

EMA рекомендовало добавить информацию о тромбах к описанию вакцины Johnson & Johnson

14:02 20.04.2021
Вакцинация от COVID-19 может потребоваться и в 2022г – иммунолог

Вакцинация от COVID-19 может потребоваться и в 2022г – иммунолог

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского по делу о "схемах" в оборонпроме

Таран: рассчитываем, что серьезность евроатлантических намерений Украины будет учтена на саммите НАТО 14 июня

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников погиб военнослужащий ВСУ - ОТГ "Север"

Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского по делу о "схемах" в оборонпроме

Проверка в ЮВО и ЗВО завершается, с 23 апреля войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации – Шойгу

Киев рассмотрит возможность увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией – совещание у Шмыгаля

Таран: рассчитываем, что серьезность евроатлантических намерений Украины будет учтена на саммите НАТО 14 июня

Предложенные изменения относительно заочного осуждения чрезмерно сужают права и свободы подозреваемого – юрист

В Харьковской области задержана группа "черных риелторов", занимавшаяся махинациями с жильем и "ликвидацией" его владельцев - полиция

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня

Более 500 тонн международной гуманитарной помощи проследовали за неделю через украинские КПВВ в ОРДЛО – Украинская делегация в ТКГ

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников погиб военнослужащий ВСУ - ОТГ "Север"

Резников: Россия легко воду в Крым не получит, даже силовым способом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА