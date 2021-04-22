Предложенные изменения относительно заочного осуждения чрезмерно сужают права и свободы подозреваемого – юрист

Предложенные законопроектом "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины" (№2164) относительно заочного осуждения чрезмерно сужают права и свободы подозреваемого, считает юрист ЮФ "Правовой Альянс" Марина Мкртычева.

"Положения законопроекта, предложенные субъектами законодательной инициативы, не только не устраняют существующие пробелы и коллизии, но и, наоборот, наделяют сторону обвинения дискреционными полномочиями, а потому вообще не являются целесообразными для имплементации", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Мкртычева отметила, что, в частности, законопроект предлагает отказаться от требования о проведении специального предварительного расследования вследствие объявления лица в международный розыск. Кроме того, законопроект предлагает расширить перечень оснований для объявления подозреваемого в розыск.

"Упрощение процедуры объявления подозреваемого лица в розыск, а также упрощение процедуры инициирования проведения специального предварительного расследования при отсутствии возможности суда отказать в его осуществлении свидетельствует о нарушении права человека на справедливый суд и создает предпосылки для ненадлежащего досудебного расследования в уголовном производстве. Ведь такие дискреционные полномочия могут привести не только к необоснованному избрании меры пресечения, но и к незаконному осуждению лица, которое не знало о существовании уголовного производства, а также в случае отсутствия надлежащих и допустимых доказательств", - сказала она.

Юрист считает, что для того, чтобы заочное осуждение стало реальным правовым инструментом, необходимо устранить имеющиеся пробелы и коллизии.

"Предложенные законопроектом изменения чрезмерным образом направлены на сужение прав и свобод подозреваемого, обвиняемого, они создают предпосылки для злоупотребления стороной обвинения предоставленными процессуальными правами и нивелируют принцип состязательности сторон, а потому требуют основательного доработку", - сказала она.

Как сообщалось, в начале апреля парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и целом законопроект о заочном осуждении (№2164). Как уточнил глава комитета Денис Монастырский (фракция "Слуга народа"), законопроект предлагает, что "особый порядок заочки" может быть применен только к лицам, находящимся "на оккупированных территориях или в Российской Федерации – государстве, которое признано страной агрессором".