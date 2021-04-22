В Харьковской области задержана группа "черных риелторов", занимавшаяся махинациями с жильем и "ликвидацией" его владельцев - полиция

В Харьковской области правоохранители задержали двух организаторов и шестерых участников группы, которая путем мошенничества и подлога документов завладевала жильем, а людей, которым оно принадлежало - убивала.

"Участники преступной организации находили среди жителей Харьковской области одиноких или малообеспеченных лиц, лишали их свободы, осуществляли незаконное завладение их недвижимым имуществом на основании поддельных документов, а затем ликвидировали своих жертв", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, группа была создана в Харькове в начале 2019 года. Ее лидером был местный житель (1984 г.р). Среди его сообщников - пятеро мужчин и трое женщин.

Они находили одиноких или людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и подбирали подходящий способ, чтобы завладеть их жильем. Одних члены группы спаивали алкоголем, у других похищали документы на жилье, третьих незаконно лишали свободы и насильно удерживали. Но во всех этих случаях в конечном итоге квартиры пострадавших на основании поддельных документов переходили в чужую собственность, средства от продажи недвижимости оседали на счетах участников преступной группы, а самих потерпевших находили мертвыми.

Полиция установила 4 эпизода, когда люди были убиты, а их жилье сменило собственника. Еще двух человек, которых фигуранты насильно удерживали в частном доме после переоформления их имущества, правоохранители обнаружили и спасли в ходе обысков.

В общей сложности полиция провела почти 40 обысков, в ходе которых изъяла оружие, наличные, большое количество документов, мобильные телефоны и автомобили

Правоохранители установили, что группе "черных риелторов" содействовал сотрудник одного из отделов харьковской полиции.

Задержанным фигурантам объявлено о подозрении в создании и участии в преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах, использовании заведомо поддельных документов и умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью.

В ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

Также будет дана окончательная правовая квалификация действиям сотрудника полиции, содействовавшего членам группы.