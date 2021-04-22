Более 500 тонн международной гуманитарной помощи проследовали за неделю через украинские КПВВ в ОРДЛО – Украинская делегация в ТКГ

Украина пропустила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей более 500 тонн грузов международной гуманитарной помощи за период с 15 по 22 апреля, сообщает Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе.

Как сообщается, с 15.04.2021 по 22.04.2021 день в ОРДЛО Украина пропустила гуманитарные грузы Международной миссии Красного креста (МККК) и ООН через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в 7 случаях.

15.04.2021 через КПВВ "Новотроицкое" был пропущен гуманитарный груз ООН в составе 5-ти автомобилей с ватными и ортопедическими матрасами, предметами и оборудованием медицинского назначения. Общая масса составила 17,92 тонн.

Также через КПВВ "Счастье" был пропущен гуманитарный груз МККК в составе одного автомобиля с предметами и оборудованием медицинского назначения.

16.04.2021 через КПВВ "Новотроицкое" последовал гуманитарный груз МККК в составе 5-ти автомобилей с продуктовыми и гигиеническими наборами общей массой 93,64 тонн.

19.04.2021 через КПВВ "Новотроицкое" последовал гуманитарный груз МККК в составе 6-ти автомобилей с продуктовыми наборами. Общая масса 120,96 тонн.

20.04.2021 через КПВВ "Новотроицкое" последовал гуманитарный груз МККК в составе 6-ти автомобилей с продуктовыми и гигиеническими наборами общей массой 112,93 тонн.

21.04.2021 через КПВВ "Новотроицкое" был пропущен гуманитарный груз МККК в составе 7-ми автомобилей с продуктовыми наборами, строительными материалами, наборами семян для посева, удобрениями, предметами и оборудованием медицинского назначения. Общая масса 91,89 тонн.

Также через КПВВ "Счастье" последовал гуманитарный груз МККК в составе 12-ти автомобилей с грузом: мебель, строительные материалы, матрасы, предметы и оборудования медицинского назначения. Общая масса 112,33 тонн.