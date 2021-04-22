На Донбассе в результате обстрелов российских наемников погиб военнослужащий ВСУ - ОТГ "Север"

В зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 22 апреля, в результате обстрела погиб украинский военнослужащий, сообщает командование оперативно-тактической группировки "Север".

"В полосе ответственности ОТГ "Север", в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

О действиях российских наемников через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Командование и личный состав ОТГ "Север" выражают соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

"Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.