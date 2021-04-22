Резников: Россия легко воду в Крым не получит, даже силовым способом

Россия не получит воду в Крым легко, даже силовым способом, поскольку придется пролить кровь российских солдат, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Это будет очень дорога история для России. И здесь главный вопрос - зачем? Так просто воду они (россияне – ИФ) не получат, даже силовым способом. Им предстоит пролить кровь российских солдат", - сказал Резников в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

В то же время, комментируя теоретическую войну за воду для Крыма, министр отметил, что России нужно будет дойти до Днепра, на север Украины, чтобы контролировать воду. По его мнению, это нереально, поскольку придется захватить полстраны.

Кроме того, как отметил Резников, России, чтобы атаковать, следует иметь значительно больший военный контингент.

"Давайте так. Официальные данные, которые опровергают россияне, у них вооруженные силы - это миллион солдат, на всю Российскую Федерацию, на 144 млн населения и всю их территорию. Им же надо еще держать границы и прочее. Какой контингент им надо иметь, чтобы атаковать? Вы же знаете, что защищаясь, достаточно иметь меньший состав", - пояснил министр.

Он отметил, что в Украине официальный контингент – 250 тыс. человек, согласно публичным данным Вооруженных сил Украины.

"Плюс 50 тыс. Нацгвардии. Плюс добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошли, если не ошибаюсь, 460 тыс. наших граждан. Я уже не говорю о других украинцах, которые тоже будут защищать свою землю", - сказал Резников.

Комментируя возможность наступления РФ на Украину в связи со стягиванием ею войск вблизи украинских границ, министр заявил, что "не чувствует по разным факторам, что должно быть это наступление".

"Откровенное вторжение в Украину - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка. Россияне потеряют очень много денег: они потеряют "Северный поток-2", они потеряют любые варианты финансирования и тому подобное. То есть мир вынужден будет жестко отреагировать", - выразил уверенность министр.

По его мнению, пересечение РФ "красных линий", заставит правительства соседних стран и стран-партнеров Украины действовать более жестко и решительно.

В то же время Резников отметил, что демонстрация РФ своего военного якобы преимущества - это нечто новое. "Чем оно вызвано? В свое время, Крым как акция, дал свои рейтинги президенту России, и оно сработало. Но тот эффект уже начал таять. Сегодня происходят понятные процессы в Российской Федерации, начиная от возбуждения на улицах Хабаровска, история с Навальным, предстоящие выборы в Госдуму осенью ...", - выразил предположение Резников.

В целом, по его словам, идея России - это федерализация Украины, создание на территории страны неспокойной зоны, предотвращение входа Украины в НАТО и ЕС, что Украина оставалась " сателлитом РФ".