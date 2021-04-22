События

12:53 22.04.2021

Резников: Россия легко воду в Крым не получит, даже силовым способом

3 мин читать
Резников: Россия легко воду в Крым не получит, даже силовым способом

Россия не получит воду в Крым легко, даже силовым способом, поскольку придется пролить кровь российских солдат, заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Это будет очень дорога история для России. И здесь главный вопрос - зачем? Так просто воду они (россияне – ИФ) не получат, даже силовым способом. Им предстоит пролить кровь российских солдат", - сказал Резников в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.

В то же время, комментируя теоретическую войну за воду для Крыма, министр отметил, что России нужно будет дойти до Днепра, на север Украины, чтобы контролировать воду. По его мнению, это нереально, поскольку придется захватить полстраны.

Кроме того, как отметил Резников, России, чтобы атаковать, следует иметь значительно больший военный контингент.

"Давайте так. Официальные данные, которые опровергают россияне, у них вооруженные силы - это миллион солдат, на всю Российскую Федерацию, на 144 млн населения и всю их территорию. Им же надо еще держать границы и прочее. Какой контингент им надо иметь, чтобы атаковать? Вы же знаете, что защищаясь, достаточно иметь меньший состав", - пояснил министр.

Он отметил, что в Украине официальный контингент – 250 тыс. человек, согласно публичным данным Вооруженных сил Украины.

"Плюс 50 тыс. Нацгвардии. Плюс добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошли, если не ошибаюсь, 460 тыс. наших граждан. Я уже не говорю о других украинцах, которые тоже будут защищать свою землю", - сказал Резников.

Комментируя возможность наступления РФ на Украину в связи со стягиванием ею войск вблизи украинских границ, министр заявил, что "не чувствует по разным факторам, что должно быть это наступление".

"Откровенное вторжение в Украину - это уже будет совершенно вопиющая и открытая попытка изменения мирового порядка. Россияне потеряют очень много денег: они потеряют "Северный поток-2", они потеряют любые варианты финансирования и тому подобное. То есть мир вынужден будет жестко отреагировать", - выразил уверенность министр.

По его мнению, пересечение РФ "красных линий", заставит правительства соседних стран и стран-партнеров Украины действовать более жестко и решительно.

В то же время Резников отметил, что демонстрация РФ своего военного якобы преимущества - это нечто новое. "Чем оно вызвано? В свое время, Крым как акция, дал свои рейтинги президенту России, и оно сработало. Но тот эффект уже начал таять. Сегодня происходят понятные процессы в Российской Федерации, начиная от возбуждения на улицах Хабаровска, история с Навальным, предстоящие выборы в Госдуму осенью ...", - выразил предположение Резников.

В целом, по его словам, идея России - это федерализация Украины, создание на территории страны неспокойной зоны, предотвращение входа Украины в НАТО и ЕС, что Украина оставалась " сателлитом РФ".

 

Теги: #крым #агрессия_рф #резников
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 22.04.2021
Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

23:09 21.04.2021
Два натовских разведывательных самолета и дрон в среду провели длительные полеты вблизи Крыма

Два натовских разведывательных самолета и дрон в среду провели длительные полеты вблизи Крыма

19:00 20.04.2021
СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

СНБО круглосуточно мониторит ситуацию со скоплением российских войск у границ Украины и разрабатывает различные сценарии реагирования - Данилов

17:45 20.04.2021
Россия перебросила к Украине больше боевых самолетов, чем считалось до сих пор - WSJ

Россия перебросила к Украине больше боевых самолетов, чем считалось до сих пор - WSJ

11:39 20.04.2021
Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря - NOTAM

Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря - NOTAM

10:54 20.04.2021
Гройсман призвал не политизировать вопросы обороны, но требовать от правительства конкретных решений в случае активной фазы агрессии РФ

Гройсман призвал не политизировать вопросы обороны, но требовать от правительства конкретных решений в случае активной фазы агрессии РФ

22:27 19.04.2021
Политические советники Нормандской четверки обсуждали кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе - Резников

Политические советники Нормандской четверки обсуждали кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе - Резников

20:01 17.04.2021
Джемилев: Ермак в порядке дискуссии предлагал создать в парламенте группу "Крым"

Джемилев: Ермак в порядке дискуссии предлагал создать в парламенте группу "Крым"

20:57 16.04.2021
Макрон и Меркель не предлагали Зеленскому ничего, что выходило за рамки интересов Украины - Ермак

Макрон и Меркель не предлагали Зеленскому ничего, что выходило за рамки интересов Украины - Ермак

15:30 16.04.2021
В Крыму 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного преследования - правозащитники

В Крыму 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного или религиозного преследования - правозащитники

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников погиб военнослужащий ВСУ - ОТГ "Север"

Более 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ – министр Резников

СБУ в рамках контрдиверсионных мероприятий на Донбассе разоблачила 10 боевиков и изъяла 40 кг взрывчатки

В Киеве Covid-19 за минувшие сутки подтвердили у 1673 человек, 1305 пациентов выздоровели - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Предложенные изменения относительно заочного осуждения чрезмерно сужают права и свободы подозреваемого – юрист

В Харьковской области задержана группа "черных риелторов", занимавшаяся махинациями с жильем и "ликвидацией" его владельцев - полиция

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня

Более 500 тонн международной гуманитарной помощи проследовали за неделю через украинские КПВВ в ОРДЛО – Украинская делегация в ТКГ

На Донбассе в результате обстрелов российских наемников погиб военнослужащий ВСУ - ОТГ "Север"

Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки дожди в большинстве областей Украины

Киевские власти выделили дополнительное финансирование для столичных правоохранителей

СБУ в рамках контрдиверсионных мероприятий на Донбассе разоблачила 10 боевиков и изъяла 40 кг взрывчатки

Украина работает над тем, чтобы Чернобыльская зона стала точкой развития - замглавы ОП Тимошенко

Украинский консул выехал из РФ и продолжит работать в МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА