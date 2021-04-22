Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки дожди в большинстве областей Украины

В ближайшие сутки погоду с дождями в большинстве областей Украины будет определять атмосферный фронт, а прохладный воздух охватит северо-западную половину страны, сообщил Укргидрометцентр.

В большинстве областей в пятницу кратковременный дождь, местами гроза, лишь ночью в юго- восточной части без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла, в южных и восточных областях 15-19°.

На высокогорье Карпат - дождь и мокрый снег, температура в течение суток от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве в ночь на пятницу, утром кратковременный дождь, возможна гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 апреля самая высокая температура днем была +29,1 в 1950г., самая низкая ночью -2,9 в 1893г.

В субботу ночью на Левобережье умеренный, днем в северной части, Полтавской и Харьковской областях небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-8° тепла, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 6-11° тепла, в южной части, восточных и Днепропетровской областях 10-15°.

В Киеве в ночь на субботу без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.