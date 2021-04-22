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11:09 22.04.2021

СБУ в рамках контрдиверсионных мероприятий на Донбассе разоблачила 10 боевиков и изъяла 40 кг взрывчатки

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СБУ в рамках контрдиверсионных мероприятий на Донбассе разоблачила 10 боевиков и изъяла 40 кг взрывчатки

Служба безопасности Украины в рамках проведения профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований. Кроме того, были установлены двое организаторов псевдореферендума 2014 года, сообщает пресс-служба СБУ.

"Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой "ДНР". Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков. Сейчас проверяется информация об их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства", - указывается в сообщении.

Кроме того, в жилье одного из боевиков сотрудники СБУ обнаружили тайник с четырьмя противотанковыми минами ТМ-62М, общим весом 40 кг. По имеющимся оперативным данным, злоумышленник планировал использовать их для проведения диверсий в регионе.

Проверяется информация о противоправной деятельности двух организаторов так называемого "референдума" 2014 года у Донецкой области.

По установленным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Теги: #боевики #сбу #оружие
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