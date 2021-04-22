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10:44 22.04.2021

Украинский консул выехал из РФ и продолжит работать в МИД

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Украинский консул выехал из РФ и продолжит работать в МИД

Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк оставил РФ в среду, в Украине он планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Должны понимать, что работа украинских дипломатов в России, фактически, на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов. Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз провокаций. К тому же, имеет место пренебрежение российской стороной своим обязательствам в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса", - сказал спикер агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Николенко подчеркнул, что в МИД Украины высоко ценят работу Александра Сосонюка и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.

"После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства", - добавил спикер МИД Украины.

Как сообщалось, в ФСБ РФ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ. Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных и "речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором".

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию РФ в течение 72 часов. В свою очередь в МИД Украины сообщили, что в ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Теги: #рф #дипломат #мид
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