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10:41 22.04.2021

В Киеве Covid-19 за минувшие сутки подтвердили у 1673 человек, 1305 пациентов выздоровели - Кличко

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В Киеве Covid-19 за минувшие сутки подтвердили у 1673 человек, 1305 пациентов выздоровели - Кличко

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 1673 новых случая заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В целом в столице Украины с начала эпидемии было зафиксировано 188 869 случаев коронавирусной болезни, отмечается в телеграм-канале Кличко.

За минувшие сутки 44 пациента умерли от Covid-19 (с начала эпидемии 4341), 152 инфицированных коронавирусом были госпитализированы.

Кроме того, 118 человек госпитализированы с подозрением на Covid-19 и пневмонию.

Как отметил Кличко, за минувшие сутки 1305 человек преодолели коронавирус (в целом 117803).

Как сообщалось, 20 апреля в Киеве зафиксировали 965 новых случая Covid-19, 18 апреля – 447, 17 апреля – 480.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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