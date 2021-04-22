В Донецкой области из-за обвала породы погиб шахтер – Волынец

В Донецкой области в очистном забое ПАО Шахтоуправление "Покровское" погиб горнорабочий, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"В 7:00 утра 20 апреля при креплении нижнего соединения целиковой лавы блока 2-3 произошел обвал породы, в результате чего был смертельно травмирован горняк", - написал Волынец в соцсети Facebook.

У погибшего, Дубинского Алексея Николаевича 1975 года рождения, остался трехлетний сын.

"На предприятии нет организации Независимого профсоюза горняков Украины. Однако мы всегда на стороне шахтерского братства. И считаем важным не только почтить память каждого из братьев, но и вынести проблему безопасности на шахтах в публичную плоскость для предотвращения спекуляций", - подчеркнул Волынец.